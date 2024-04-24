Переулок Спортивный в Иркутске закроют 2 мая

На переулке Спортивный в Иркутске временно перекроют движение для транспорта. Дорогу закроют в начале мая и откроют в конце месяца. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе мэрии города.
«С 7:00 2 мая до 23:59 31 мая будет временно прекращено движение по переулку Спортивному на участке от Джамбула до Маяковского», — прокомментировали АиФ-Иркутск в городской администрации.
Закрытие участка связано с плановыми работами. Специалисты проведут капитальный ремонт дороги. Сотрудники администрации просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, заранее продумать варианты объезда.
Ранее АиФ-Иркутск писали о том, когда начнут ходить дачные автобусы. Общественный транспорт запустили уже 20 апреля. На линию выпустили 19 автобусов. Большая часть садоводческих маршрутов начнут работать с 1 мая.