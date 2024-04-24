Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Переулок Спортивный в Иркутске закроют 2 мая

Участок на переулке Спортивный в Иркутске закроют движение почти на месяц.

Источник: Мэрия Иркутска

На переулке Спортивный в Иркутске временно перекроют движение для транспорта. Дорогу закроют в начале мая и откроют в конце месяца. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе мэрии города.

«С 7:00 2 мая до 23:59 31 мая будет временно прекращено движение по переулку Спортивному на участке от Джамбула до Маяковского», — прокомментировали АиФ-Иркутск в городской администрации.

Закрытие участка связано с плановыми работами. Специалисты проведут капитальный ремонт дороги. Сотрудники администрации просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, заранее продумать варианты объезда.

Также временно закрытие коснулось участка по переулку Археолога Михаила Герасимова. Дорога будет закрыта до конца июля.

Ранее АиФ-Иркутск писали о том, когда начнут ходить дачные автобусы. Общественный транспорт запустили уже 20 апреля. На линию выпустили 19 автобусов. Большая часть садоводческих маршрутов начнут работать с 1 мая.