В Новосибирске опубликовали топ самой дорогой недвижимости города

Первое место по дороговизне недвижимости заняла «Сибирь-Арена» — 13,2 млрд рублей. Об этом руководитель управления Светлана Рягузова рассказала ТАСС.
После Сибирь-Арены в рейтинге самых дорогих объектов недвижимости идёт аэропорт Толмачево со стоимость в 12,6 млрд рублей, ТРЦ «Аура» — 7,7 млрд и НОВАТ — 1 млрд.
Далее идут объекты стоимость в несколько сотен миллионов: Технопарк — 800 млн рублей, железнодорожный вокзал — 500 млн.
Общую кадастровую стоимость всех объектов в Новосибирске оценили в 13 трлн рублей.
Ранее «МК в Новосибирске» рассказывал о том, что при строительстве моста в Новосибирске нашли нарушения на 3 млрд.