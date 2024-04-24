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В Новосибирске опубликовали топ самой дорогой недвижимости города

Список составили специалисты Росреестра по Новосибирской области.

Источник: МК.RU Новосибирск

Первое место по дороговизне недвижимости заняла «Сибирь-Арена» — 13,2 млрд рублей. Об этом руководитель управления Светлана Рягузова рассказала ТАСС.

После Сибирь-Арены в рейтинге самых дорогих объектов недвижимости идёт аэропорт Толмачево со стоимость в 12,6 млрд рублей, ТРЦ «Аура» — 7,7 млрд и НОВАТ — 1 млрд.

Далее идут объекты стоимость в несколько сотен миллионов: Технопарк — 800 млн рублей, железнодорожный вокзал — 500 млн.

Общую кадастровую стоимость всех объектов в Новосибирске оценили в 13 трлн рублей.

Ранее «МК в Новосибирске» рассказывал о том, что при строительстве моста в Новосибирске нашли нарушения на 3 млрд.

недвижимость