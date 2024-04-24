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В Иркутске за три часа нашли 46 неправильных госномеров

Оперативно-профилактическую операцию «Госномер» провели в Иркутске.

Источник: УГИБДД по Иркутской области

И всего за три часа было обнаружено 46 автомобилей с нечитаемыми, исправленными, нестандартными и установленными с нарушениями госномерами. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД города.

К административной ответственности привлекли четверых водителей на незарегистрированных авто, пятерых, которые были пойманы на незарегистрированных авто вторично, восемь автолюбителей на машинах без номеров.

За нечитаемый номер полагается штраф в 500 рублей, за использование приспособлений для сокрытия номера, езду без номеров или с изменёнными номерами — пять тысяч или лишение прав на три месяца, за подложные номера — лишение прав на год.

ГИБДД