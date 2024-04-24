В Иркутске за три часа нашли 46 неправильных госномеров

И всего за три часа было обнаружено 46 автомобилей с нечитаемыми, исправленными, нестандартными и установленными с нарушениями госномерами. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД города.
К административной ответственности привлекли четверых водителей на незарегистрированных авто, пятерых, которые были пойманы на незарегистрированных авто вторично, восемь автолюбителей на машинах без номеров.
За нечитаемый номер полагается штраф в 500 рублей, за использование приспособлений для сокрытия номера, езду без номеров или с изменёнными номерами — пять тысяч или лишение прав на три месяца, за подложные номера — лишение прав на год.