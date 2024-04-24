Эксплуатацию здания редакции «Кузбасс» в Кемерове запретили из-за нарушений

Как выяснилось, собственник зданий ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие “Кузбасс” нарушил требования федерального законодательства о пожарной безопасности и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы противопожарных требований. Эти нарушения могут привести к уничтожению имущества из-за потенциального пожара и причинению вреда жизни и здоровью неопределённого круга лиц.