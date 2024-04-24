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Эксплуатацию здания редакции «Кузбасс» в Кемерове запретили из-за нарушений

Собственник здания нарушил требования законодательства о пожарной безопасности.

Как сообщает Объединённый пресс-центр судов Кемеровской области, эксплуатацию зданий в редакции «Кузбасс» запретили из-за нарушения требований законодательства о пожарной безопасности. Оно находится по адресу пр. Октябрьский, 28 и касается всех 4 корпусов.

Как выяснилось, собственник зданий ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие “Кузбасс” нарушил требования федерального законодательства о пожарной безопасности и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы противопожарных требований. Эти нарушения могут привести к уничтожению имущества из-за потенциального пожара и причинению вреда жизни и здоровью неопределённого круга лиц.

Суд удовлетворил ходатайство кемеровского прокурора и запретил эксплуатацию зданий до вступления решения суда в законную силу.

Определение суда подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано.