Главные новости за 23 апреля

120 лет назад родился Борисенко Василий Васильевич, литературовед, критик, доктор филологических наук, профессор (1956), академик НАН Беларуси (1969), заслуженный деятель науки Беларуси (1974). В 1929 году окончил БГУ. В 1929—1932 годах доцент, с 1932 года декан литературного факультета Минского педагогического института, старший научный сотрудник Института литературы и языка АН Беларуси, в 1937—1941 годах директор Института литературы и языка АН Беларуси, с 1946 директор, с 1973 года старший научный сотрудник-консультант Института литературы им. Я. Купалы АН Беларуси. Автор научных работ по теории и истории белорусской литературы, белорусской текстологии. Исследовал творчество Ф. Богушевича, Я. Купалы, Я. Коласа и др. Опубликовал более 70 научных трудов. Лауреат Государственной премии Беларуси (1980). Умер в 1984 году.