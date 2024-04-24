Главные новости за 23 апреля

ВЧЕРА.
«В ваших руках судьба страны». Как Лукашенко держит свое слово — уникальные кадры первого ВНС.
В регионах Беларуси прошло выдвижение кандидатов в состав Президиума ВНС.
Кочанова: содержание наружной рекламы должно отражать нашу жизнь.
Амбразевич: Беларусь сохраняет за собой лидерство в продвижении международного сотрудничества по чернобыльской тематике.
Петришенко: выстроенная в Беларуси система медпомощи позволяет оказать пациентам весь спектр услуг.
Ходжаев рассказал о перспективах цифровой трансформации сферы здравоохранения.
Минтруда: расширен перечень граждан, подлежащих обязательному государственному социальному страхованию.
В Минтруда рассказали, какие изменения планируются в законе об охране труда в 2025 году.
Около 55 тыс. абитуриентов зарегистрировались для участия в ЦТ.
МАРТ скорректировал тарифы на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом.
В Беларуси уточнили вопросы госрегистрации и госучета транспортных средств.
Электронный портал об узниках концлагерей создадут в Беларуси.
Для чего нужны служебные собаки в аэропорту?
Ядерная несдержанность. Зачем Польше американское ЯО. Обзор БЕЛТА.
СЕГОДНЯ
Первое заседание VII Всебелорусского народного собрания состоится
Первый день Всебелорусского народного собрания завершит концерт мастеров искусств. Главными темами концерта станут преемственность поколений, достижения, которые вышли за пределы Беларуси, сохранение памяти о том, какой ценой белорусы заслужили 80 мирных лет, семейные ценности.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему «Оказание психологической помощи в Беларуси и актуальные вопросы здоровья нации». Начало в 11.00.
Выставка традиционного китайского и корейского искусства «Жемчужины Востока» будет работать до 6 мая в Национальной библиотеке Беларуси.
XXXIX Фестиваль музыки «Минская весна» пройдет по 31 мая в Белорусской государственной филармонии.
Выставка «В поисках живой души», приуроченная к 215-летнему юбилею классика русской литературы, прозаика, драматурга, публициста Николая Гоголя, будет работать до 9 июня в Национальной библиотеке Беларуси.
Выставка «На вес золота», организованная Музеем истории города Минска совместно с Национальным банком Республики Беларусь и коллекционером Виктором Суворовым, будет работать до 7 июля в Художественной галерее Михаила Савицкого. В экспозиции представлены памятные монеты, которые удачно дополняют фарфоровые скульптуры малых форм.
ЗАВТРА
Всемирный день борьбы против малярии. Отмечается по решению 60-й сессии ассамблеи Всемирной организации здравоохранения (май, 2007). В сентябре 2001 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила период 2001—2010 годов Десятилетием борьбы за сокращение масштабов заболеваемости малярией в развивающихся странах, особенно в Африке.
120 лет назад родился Борисенко Василий Васильевич, литературовед, критик, доктор филологических наук, профессор (1956), академик НАН Беларуси (1969), заслуженный деятель науки Беларуси (1974). В 1929 году окончил БГУ. В 1929—1932 годах доцент, с 1932 года декан литературного факультета Минского педагогического института, старший научный сотрудник Института литературы и языка АН Беларуси, в 1937—1941 годах директор Института литературы и языка АН Беларуси, с 1946 директор, с 1973 года старший научный сотрудник-консультант Института литературы им. Я. Купалы АН Беларуси. Автор научных работ по теории и истории белорусской литературы, белорусской текстологии. Исследовал творчество Ф. Богушевича, Я. Купалы, Я. Коласа и др. Опубликовал более 70 научных трудов. Лауреат Государственной премии Беларуси (1980). Умер в 1984 году.
95 лет назад родилась Паньшина Ирина Николаевна, белорусский искусствовед, заслуженный деятель искусств Беларуси (1995). В 1952 году окончила Ленинградский университет. В 1959—2007 годах работала в Национальном художественном музее Республики Беларусь (в 1961—1998 годах заместитель директора). Одновременно в 1962—1969 годах преподавала в Белорусском театрально-художественном институте. Исследовала проблемы белорусского, русского, западноевропейского искусства. Автор каталогов и статей по декоративно-прикладному искусству, книг «Декоративно-прикладное искусство», «Время в образах и красках», «Национальный художественный музей», составитель альбомов «Искусство Советской Белоруссии», «Музей белорусского народного искусства» и др. Умерла в 2010 году.