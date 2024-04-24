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Лесной пожар ликвидировали в 2 км от деревни Бадагуй Иркутской области

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Источник: Без источника

23 апреля в 2 км от деревни Бадагуй в Баяндаевском районе Иркутской области был ликвидирован лесной пожар площадью 1,5 га. Причина возгорания — неосторожное обращение с огнем местным населением. Пожар удалось быстро ликвидировать. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В тушении возгорания было задействовано 16 человек, в том числе 13 работников лесопожарной станции, а также четыре пожарные автоцистерны.

Всего с начала пожароопасного сезона в лесном фонде Иркутской области произошло 53 лесных пожара на общей площади 342,5 га.

Напомним, пожароопасный сезон открыли на землях лесного фонда в 24 лесничествах Иркутской области из 37.

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