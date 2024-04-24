Лесной пожар ликвидировали в 2 км от деревни Бадагуй Иркутской области

23 апреля в 2 км от деревни Бадагуй в Баяндаевском районе Иркутской области был ликвидирован лесной пожар площадью 1,5 га. Причина возгорания — неосторожное обращение с огнем местным населением. Пожар удалось быстро ликвидировать. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.