Лесной пожар ликвидировали в 2 км от деревни Бадагуй Иркутской области

23 апреля в 2 км от деревни Бадагуй в Баяндаевском районе Иркутской области был ликвидирован лесной пожар площадью 1,5 га. Причина возгорания — неосторожное обращение с огнем местным населением. Пожар удалось быстро ликвидировать. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
В тушении возгорания было задействовано 16 человек, в том числе 13 работников лесопожарной станции, а также четыре пожарные автоцистерны.
Всего с начала пожароопасного сезона в лесном фонде Иркутской области произошло 53 лесных пожара на общей площади 342,5 га.
Напомним, пожароопасный сезон открыли на землях лесного фонда в 24 лесничествах Иркутской области из 37.