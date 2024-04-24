Власти Приангарья назначили выплаты 69 семьям участников СВО в связи с рождением ребенка

Власти Иркутской области продолжают оказывать поддержку семьям участников специальной военной операции. Всего с начала текущего года выплаты назначили 69 семьям на 70 детей. Размер материальной помощи составляет 10 тысяч рублей. В 2023 году эту выплату получили 309 семей на 312 детей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
«Поддержка семей участников спецоперации и самих военнослужащих — приоритетное направление в работе губернатора Игоря Кобзева и правительства Иркутской области. В регионе оказывается уже 39 различных мер поддержки, перечень постоянно расширяется. Кроме того, в отдельных муниципалитетах установлены дополнительные меры поддержки», — отметил министр социального развития, опеки и попечительства Приангарья Владимир Родионов.
Дополнительную меру поддержки может получить семья участника СВО, у которого есть регистрация в Иркутской области по месту жительства или по месту пребывания, также он должен являться участником спецоперации на момент обращения семьи за выплатой. Единовременная выплата предоставляется, если обращение за ней последовало в течение года после дня рождения ребенка.
Для получения выплаты необходимо лично обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства или отправить документы по почте.