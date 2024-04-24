Власти Приангарья назначили выплаты 69 семьям участников СВО в связи с рождением ребенка

Дополнительную меру поддержки может получить семья участника СВО, у которого есть регистрация в Иркутской области по месту жительства или по месту пребывания, также он должен являться участником спецоперации на момент обращения семьи за выплатой. Единовременная выплата предоставляется, если обращение за ней последовало в течение года после дня рождения ребенка.