Утепляемся и достаём зонты: на Южный Урал надвигаются мощный ветер, дожди и снег

По данным синоптиков, в Челябинске сегодня тоже пройдёт дождь, а столбики термометров покажут +5…+7 градусов. Восточный ветер будет дуть со скоростью 6−11 м/с. Такая погода в городе задержится вплоть до четверг. Ну, а в пятницу станет теплее — воздух прогреется до +11 градусов, и дожди в этот день не прогнозируются.