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Утепляемся и достаём зонты: на Южный Урал надвигаются мощный ветер, дожди и снег

Дожди, грозы, а на севере региона и мокрый снег — вот такие сюрпризы приготовила погода для жителей Челябинской области в среду, 24 апреля. Днём воздух прогреется до +3…+8 градусов, в южных и западных районах будет теплее — до +18. Восточный ветер подует со скоростью 6−11 м/с, местами его порывы достигнут 15 м/с. Подробнее о погодной картине на ближайшие дни рассказали в местном отделении Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +13° 5 м/с 63% 756 мм рт. ст. +13°
Источник: Без источника

В четверг на Южном Урале ожидаются небольшие дожди и до +9 градусов тепла, а на юге — до +14. При этом будет слабый восточный ветер. В пятницу осадки покинут регион, а дневная температура воздуха составит до +14 градусов.

По данным синоптиков, в Челябинске сегодня тоже пройдёт дождь, а столбики термометров покажут +5…+7 градусов. Восточный ветер будет дуть со скоростью 6−11 м/с. Такая погода в городе задержится вплоть до четверг. Ну, а в пятницу станет теплее — воздух прогреется до +11 градусов, и дожди в этот день не прогнозируются.

Из-за тёплой погоды, царившей в Челябинской области совсем недавно, в национальном парке «Таганай» на 17 дней раньше срока зацвело волчье лыко. Растение представляет собой побеги, облепленные красивыми розовыми цветами, и обладает ярким ароматом, напоминающим гиацинты. Однако срывать его нельзя, ведь кустарник ядовитый.