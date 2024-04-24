Утепляемся и достаём зонты: на Южный Урал надвигаются мощный ветер, дожди и снег

В четверг на Южном Урале ожидаются небольшие дожди и до +9 градусов тепла, а на юге — до +14. При этом будет слабый восточный ветер. В пятницу осадки покинут регион, а дневная температура воздуха составит до +14 градусов.
По данным синоптиков, в Челябинске сегодня тоже пройдёт дождь, а столбики термометров покажут +5…+7 градусов. Восточный ветер будет дуть со скоростью 6−11 м/с. Такая погода в городе задержится вплоть до четверг. Ну, а в пятницу станет теплее — воздух прогреется до +11 градусов, и дожди в этот день не прогнозируются.
Из-за тёплой погоды, царившей в Челябинской области совсем недавно, в национальном парке «Таганай» на 17 дней раньше срока зацвело волчье лыко. Растение представляет собой побеги, облепленные красивыми розовыми цветами, и обладает ярким ароматом, напоминающим гиацинты. Однако срывать его нельзя, ведь кустарник ядовитый.