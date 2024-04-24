Отдел соцзащиты по Правобережному и Октябрьскому округам Иркутска переедет

В старом здании на улице Чкалова принимать посетителей больше не будут. Отделение откроется по новому адресу: ул. 5 Армии, дом 6, но только после 6 мая. До этого времени жители Иркутска могут обратиться в другие районные отделения соцзащиты: на бульваре Рябикова, 22а и по улице Розы Люксембург, 184.