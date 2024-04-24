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Отдел соцзащиты по Правобережному и Октябрьскому округам Иркутска переедет

По старому адресу перестанут принимать посетителей с 27 апреля.

Источник: Минсоцзащиты Иркутской области

Отделение минсоцразвития по Правобережному и Октябрьскому округам города Иркутска переедет с 27 апреля, сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ведомства.

В старом здании на улице Чкалова принимать посетителей больше не будут. Отделение откроется по новому адресу: ул. 5 Армии, дом 6, но только после 6 мая. До этого времени жители Иркутска могут обратиться в другие районные отделения соцзащиты: на бульваре Рябикова, 22а и по улице Розы Люксембург, 184.

После того, как отделение по Правобережному и Октябрьскому округам, оно будет работать по прежнему расписанию. Также обратиться для получения пособий, компенсаций и других соцподдержки можно через Госуслуги либо в МФЦ.