Отдел соцзащиты по Правобережному и Октябрьскому округам Иркутска переедет

Отделение минсоцразвития по Правобережному и Октябрьскому округам города Иркутска переедет с 27 апреля, сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ведомства.
В старом здании на улице Чкалова принимать посетителей больше не будут. Отделение откроется по новому адресу: ул. 5 Армии, дом 6, но только после 6 мая. До этого времени жители Иркутска могут обратиться в другие районные отделения соцзащиты: на бульваре Рябикова, 22а и по улице Розы Люксембург, 184.
После того, как отделение по Правобережному и Октябрьскому округам, оно будет работать по прежнему расписанию. Также обратиться для получения пособий, компенсаций и других соцподдержки можно через Госуслуги либо в МФЦ.