В Омске увеличится количество камер на дорогах за пять лет

Планируется внедрить интеллектуальную транспортную систему, увеличить количество камер фотовидеофиксации до 250%. Также в рамках мероприятий дорожной деятельности за пять лет планируют отремонтировать капремонт и ремонт на 506,8 км дорог, построить и реконструировать 38,8 км дорог.