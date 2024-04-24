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В Омске увеличится количество камер на дорогах за пять лет

В Росавтодоре утвердили дорожную программу на пять лет.

В омском минтрансе рассказали, что Росавтодор наметил пятилетнюю дорожную программу Омской области. Губернатор Омской области и подписано доп.соглашение к меморандуму о развитии дорог.

Планируется внедрить интеллектуальную транспортную систему, увеличить количество камер фотовидеофиксации до 250%. Также в рамках мероприятий дорожной деятельности за пять лет планируют отремонтировать капремонт и ремонт на 506,8 км дорог, построить и реконструировать 38,8 км дорог.

Ранее мы сообщали, что 10 тысяч деревьев и 23 тысячи кустарников пополнят зелёные насаждения в Омске в 2024 году. Старт посадкам дал общегородской субботник.