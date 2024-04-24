За рабочей профессией — в вуз. Как попасть в универ после девятого класса

У девятиклассников дилемма: пойти в техникум или остаться в школе, чтобы потом поступить в вуз? Но можно после 9 класса поступить в университетский колледж, убив тем самым двух зайцев.
По данным миннауки Кузбасса, в регионе семь вузов готовят девятиклассников по программам среднего профессионального образования. В 2023 г. университетские колледжи приняли около 1100 абитуриентов на бюджетные места. Для сравнения: общее количество бюджетников, зачисленных на первый курс в ссузы, было 17,5 тыс. человек. Всего в университетских колледжах Кузбасса сейчас учится почти 8,5 тыс. человек.
В чём преимущества?
В Кемерове выпускников 9 классов принимают в институт профессионального образования (ИПО) при КузГТУ. За 3−4 года они становятся техниками-механиками, специалистами по информационным системам, гостиничному бизнесу и др. Наибольшей популярностью у абитуриентов пользуются профессии в сфере IT. В этом году добавится новая профессия — техник-механик; выпускники смогут работать специалистами по обслуживанию и ремонту промышленного оборудования, слесарями.
«В ИПО КузГТУ абитуриенты поступают на таких же основаниях, как и в другие профессиональные образовательные организации. Конкурс по среднему баллу аттестата. Средний проходной балл в 2023 году был 4,12», — рассказала директор института Татьяна Сьянова.
На вопрос, какие преимущества у среднего профессионального образования в вузе, она отвечает: «Занятия ведут высококвалифицированные преподаватели кафедр, среди которых кандидаты наук, доценты. Занятия проводятся на базе аудиторного фонда университета, то есть в современных лабораториях, мастерских, мультимедийных аудиториях, в создании которых принимают участие крупные предприятия Кузбасса. Студенты участвуют во внеурочной деятельности университета — научных, творческих кружках, спортивных секциях. Они также проходят практику на ведущих предприятиях региона с возможностью дальнейшего трудоустройства».
Ну и, пожалуй, главное преимущество в том, что выпускники, если захотят получить высшее образование, могут поступать без ЕГЭ, им только нужно будет сдать вступительные испытания в вузе.
Другая среда.
В Новокузнецке тоже есть университетский колледж — при СибГИУ. Там можно получить рабочие специальности техника, горного техника-технолога, специалиста по электронным приборам, по мехатронике и др. При этом, как подчёркивают в ссузе, у работодателей самыми востребованными являются специалисты по ремонту промышленного оборудования, технологии аналитического контроля химический соединений, управлению качеством, технологии машиностроения.
О преимуществах среднего образования в вузе директор колледжа Елена Дунина-Седенкова рассуждает так: «Поступая в университетский колледж, вы поступаете в университет! Поскольку мы рассматриваем колледж как ступень к высшему образованию, то и система обучения выстроена по типу высшего образования. Жизнь студента — это совершенно другая академическая и культурная среда по сравнению с любым средним учебным заведением».
Преимущества в основном те же, что и в кемеровском ссузе. Из не названных ранее — возможность освоить дополнительные рабочие профессии (электромонтёра, метролога, оператора станков с ЧПУ и др.).
«Наши студенты получают глубокие и комплексные знания. Обучение в университете по программам СПО является более престижным и высоким уровнем образования, что может повысить шансы выпускников на успешную карьеру и лучшее трудоустройство в долгосрочной перспективе», — считает Елена Геннадьевна.
Судя по небольшому числу бюджетных мест в вузовский ссуз поступить сложнее, чем в обычный? «По статистике предыдущих лет, проходной балл на бюджетные места у нас выше, чем в других учреждениях СПО», — признаёт руководитель. Так что в вуз, даже через колледж, так просто не попадёшь — нужны знания и баллы.
В Кузбассе среднее профобразование можно получить в колледжах при следующих вузах:
Кемеровский государственный университет,
Кузбасский государственный технический университет,
Сибирский государственный индустриальный университет,
Кемеровский государственный медицинский университет,
Кузбасский государственный аграрный университет,
Тайгинский институт железнодорожного транспорта (филиал ОмГУПС),
филиал Академии исполнительского искусства «Сибирский».