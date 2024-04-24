За рабочей профессией — в вуз. Как попасть в универ после девятого класса

Судя по небольшому числу бюджетных мест в вузовский ссуз поступить сложнее, чем в обычный? «По статистике предыдущих лет, проходной балл на бюджетные места у нас выше, чем в других учреждениях СПО», — признаёт руководитель. Так что в вуз, даже через колледж, так просто не попадёшь — нужны знания и баллы.