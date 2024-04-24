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На трассе Челябинск — Курган ограничили движение из-за паводка

Федеральную трассу закрыли для большегрузов.

Сегодня, 24 апреля, в связи с подтоплением паводковыми водами почти на весь день закроют для грузовых автомобилей два участка федеральной трассы Р-254 «Иртыш», соединяющей Челябинск и Курган, переадет корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Челябинской области.

Ограничения вводятся с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 20:00 по местному времени на следующих отрезках пути:

км 260 — км 278 автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск;

км 0 — км 86 автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск, подъезд к Тюмени.

«Время введения и окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий», — уточнили в ГИБДД.

Дорожная полиция попросила автолюбителей отказаться сегодня от дальних поездок.

ГИБДД