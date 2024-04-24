На трассе Челябинск — Курган ограничили движение из-за паводка

Сегодня, 24 апреля, в связи с подтоплением паводковыми водами почти на весь день закроют для грузовых автомобилей два участка федеральной трассы Р-254 «Иртыш», соединяющей Челябинск и Курган, переадет корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Челябинской области.