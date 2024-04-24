Власти рассказали, какие мосты и дороги отремонтируют в Ростове

В донской столице приняли трехлетний план ремонта ряда объектов дорожной инфраструктуры. Об этом рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко. Решение на заседании думы приняли муниципальные депутаты.
В 2024 году в бюджет Ростова заложены средства для уточнения сметной стоимости проектных работ на строительство сетей ливневой канализации.
В следующем году деньги будут выделены на ремонт проезжей части переулка Весеннего и разработку проектной документации на строительство проезда от автодороги 2-й проезд по улицы Доватора до здания № 142 Е.
В 2026 году планируется начать разработку проекта на капитальный ремонт и реконструкцию мостов и путепроводов: речь идёт о виадуке на улице Сарьяна, мостовом переходе по улице Нозадзе, путепроводе по улице Депутатской, путепроводе по улице Вити Черевичкина, путепроводе по улице Сиверса. Объём средств пока неизвестен.