Казахстан: гармония народа

18 октября 1995 года Указом Президента Республики Казахстан 1 мая объявлен Днем единства народа Казахстана. Во всех регионах страны этот день отмечается как всенародный праздник, пропагандирующий мир и единство, праздник дружбы и согласия всех этносов.