Никакого просвета — каждый день в потёмках: Тысячи жителей Кишинёва останутся без электроэнергии в среду, 24 апреля

Î.C.S Premier Energy Distribution S.A. сообщает, что в целях улучшения обслуживания клиентов, 24 апреля 2024 года пройдут плановые отключения электроэнергии в указанный ниже период времени.
Кишинев, сектор Ботаника.
бульвар Дачия 12/2, Христо Ботев 4/3, 7/3, 9/2, 11/1, 11/2, 13/2, 15/2, 17, 19/1, 19/2, 19/3, 19/ 5, 29 частично, с
ул. Мунчешть 145/1, 147/1, 165, 173, ул. Мунчешты 1, 3 частично, в промежутке времени с 11:35 до 17:00.
ул. Ашхабад, Буребиста, Четатея Албэ, Данте, Данубиус, Мунчешты, ул. Мунчешты 1, ул. Мунчешты 2, ул. Мунчешты, Сармизежетуса, ул. Стеярень — la, Валя Быкулуй частично, с
Куза-Водэ бул. ¼, 17/4, 17/5, 17/6, 17/8, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 19/7, 19/8, 19/ 10, 21/2, Индепенденций 21, 30 частично, с 09:00 до 13:00.
Кишинев, сектор Буюкань, Трушень.
ул. Каля Ешилор, ул. Каля Трушенилор, Трушень (небытовые конс.) частично, с 09:30 до 17:00.
Кишинев, сектор Чеканы.
ул. Петру Заднипру 14/1, 14/7 частично, с
ул. Мирча чел Бэтрын 22/5 частично, с 09:00 до 11:00.
Кишинев, сектор Рышкановка.
Крикова, ул. Богдан Петричеику Хасдеу, Борис Главан, Колосов, Димитрие Кантемир, Миорица, Штефан чел Маре и Сфынт частично, с 09:40 до 17:00.
Коммуна Грэтешть, село Хулбоакэ: ул. Агрикола, Алексей Матеевич, Дечебал, Лучафэрул, Мирон Костин, Сфынта Винери, Василе Александри, Вероника Микле частично, с
Коммуна Ставчены, ул. Константина Стамати, Мугурел, Нукарилор, Трандафирилор, Унирий, ул. Виерилор частично, с