Городской транспорт не будет останавливаться у Дворца республики в среду

«С 08:00 отменено выполнение остановочного пункта “станция метро Октябрьская” со стороны Дворца республики», — говорится в сообщении.
Во Дворце республики сегодня начнется заседание Всебелорусского народного собрания.
Делегатами седьмого по счету ВНС избраны 1162 человека, представители всех регионов республики.
Планы ВНС
Ожидается, что в среду будет утверждена повестка собрания, избраны его рабочие органы, президиум и председатель. Запланировано выступление президента Беларуси Александра Лукашенко.
Собрание продлится в четверг, 24 апреля, на нем планируется утвердить Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину Беларуси.