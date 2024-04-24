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Городской транспорт не будет останавливаться у Дворца республики в среду

МИНСК, 24 апр — Sputnik. В белорусской столице общественный городской транспорт не будет осуществлять посадку и высадку пассажиров на остановке возле Дворца республики, сообщили в официальном Telegram-канале «Минсктранса».

Источник: Sputnik.by

«С 08:00 отменено выполнение остановочного пункта “станция метро Октябрьская” со стороны Дворца республики», — говорится в сообщении.

Во Дворце республики сегодня начнется заседание Всебелорусского народного собрания.

Делегатами седьмого по счету ВНС избраны 1162 человека, представители всех регионов республики.

Планы ВНС

Ожидается, что в среду будет утверждена повестка собрания, избраны его рабочие органы, президиум и председатель. Запланировано выступление президента Беларуси Александра Лукашенко.

Собрание продлится в четверг, 24 апреля, на нем планируется утвердить Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину Беларуси.