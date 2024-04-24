Как сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС», днем 24 апреля местами по области ожидается гроза, усиление ветра, порывы до 20 м/c. В связи с этим на среду в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.



Днем в среду в Самарской области будет не выше +20 градусов. В четверг, 25 апреля, осадки синоптики не прогнозируют, днем воздух прогреется до +23. К выходным потеплеет до +25.