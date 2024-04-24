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В среду в Самарской области синоптики прогно­зируют грозу

Объявлен желтый уровень погодной опасности.

Сейчас в Ричмонде: +13° 4 м/с 62% 756 мм рт. ст. +13°

Как сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС», днем 24 апреля местами по области ожидается гроза, усиление ветра, порывы до 20 м/c. В связи с этим на среду в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

Днем в среду в Самарской области будет не выше +20 градусов. В четверг, 25 апреля, осадки синоптики не прогнозируют, днем воздух прогреется до +23. К выходным потеплеет до +25.