В Перми в майские праздники 13 домов останутся без воды

Всего отключение коснётся 13 домов. На улице Связистов проблемы с водой коснутся домов № 17, 18, 20, 22 и 24. Аналогичная ситуация ожидает жителей зданий № 47, 49, 51 и 53 на шоссе Космонавтов. Пониженное давление или отключение воды также пройдёт в соседних домах на улице Вильвенская, 1 и улице Мильчакова, 3, 4 и 5.