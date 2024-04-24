Быть полезными. В Кузбассе прошёл чемпионат для людей с ОВЗ «Абилимпикс»

Это школьники в возрасте от 14 лет и студенты, а также работающие специалисты. Из них 273 стали победителями по 64 компетенциям. Они примут участие в отборочных соревнованиях, а затем — в финале Национального чемпионата «Абилимпикс», который состоится в Москве в октябре.