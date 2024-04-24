Быть полезными. В Кузбассе прошёл чемпионат для людей с ОВЗ «Абилимпикс»

В Кузбассе прошёл региональный чемпионат профессионального мастерства для людей с особенностями здоровья «Абилимпикс — 2024».
Соревнования проходили на 20 образовательных площадках Кемерова, Новокузнецка, Киселёвска и Юрги. Как рассказали в пресс-службе администрации правительства региона, своё мастерство показали 547 человек.
Поедут в Москву.
Это школьники в возрасте от 14 лет и студенты, а также работающие специалисты. Из них 273 стали победителями по 64 компетенциям. Они примут участие в отборочных соревнованиях, а затем — в финале Национального чемпионата «Абилимпикс», который состоится в Москве в октябре.
«Продолжаем создавать комфортные условия для обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья. Главное, что школьники, студенты, молодые специалисты желают трудиться, самореализоваться, быть полезными обществу. И “Абилимпикс” даёт им такую возможность», — прокомментировала министр образования региона Софья Балакирева.
Среди наиболее востребованных компетенций были и рабочие специальности: «Слесарное дело», «Малярное дело», «Ремонт и обслуживание автомобиля».
«В Кузбассе большой спектр специальностей, и каждый год добавляются новые. Ребята могут не только продемонстрировать свой профессиональный уровень, но и на соревновательных площадках встретиться с работодателями и даже трудоустроиться», — отметила руководитель федерального методического центра по инклюзивному развитию Национального центра «Абилимпикс» Дина Макеева.
В этом году движению «Абилимпикс» в России исполняется 10 лет. Чемпионат проводится по федеральному проекту «Профессионалитет» и является частью президентской платформы «Россия — страна возможностей».
О рабочих специальностях наглядно.
«Вы настоящие разрушители стереотипов о людях-инвалидах. Колоссальный пример того, как люди с ограниченными возможностями получают неограниченные за счёт своего труда и упорства», — отметила на открытии российская бобслеистка, телеведущая Ирина Скворцова.
Программа чемпионата состояла не только из соревнований. Ребята также знакомились с миром специальностей, которые можно получить в кузбасских техникумах. К примеру, в Профессиональном колледже Новокузнецка прошёл профориентационный марафон для школьников. Они в том числе узнали требования к индивидуальным особенностям специалистов, а также медицинские противопоказания, условия труда.
Уделили внимание и рабочим специальностям, которые сегодня востребованы в регионе. В Кемеровском профессионально-техническом техникуме в программе были мастер-классы по направлениям «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», «Организация перевозок и управление на транспорте» и т. д.
«В Кузбассе талантливая, активная молодёжь, ребята показывают профессиональные умения на высоком уровне. Достижения на всероссийских чемпионатах — результат большого трудолюбия и таланта. При этом кузбассовцев отличают сплочённость и командный дух. Рад, что благодаря “Абилимпиксу” многие наши участники получили возможность реализовать себя в разных сферах, приобрели навыки и умения, которые пригодятся в работе и в жизни», — считает губернатор Сергей Цивилев.