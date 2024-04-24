Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Новосибирской области Травников рассказал о финансовой поддержке при паводке

О финансовой поддержке во время весеннего паводка рассказал губернатор Новосибирской области.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Андрей Травников сообщил, что в связи с паводковой ситуацией, которая происходит почти каждый год, некоторые участки региона могут быть часто подтоплены, но не в критических отметках.

В таком случае финансовая поддержка от правительства не предусматривается.

«Здесь возможна страховка или реализация мероприятий по защите территории домов от весеннего паводка в вашем садовом товариществе», — прокомментировал губернатор НСО.

Однако, если в регионе возникает чрезвычайная ситуация, как, например, в Оренбургской области, что приводит к масштабным повреждениям имущества и риску гибели людей, тогда правительство выделяет финансовую помощь местным жителям.

Напомним, что губернатор региона Травников сообщил о завершении работ на станции «Спортивная» в Новосибирске.