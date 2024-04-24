Мэр Новосибирска планирует разобраться с Первомайским сквером

Новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев после вступления в должность планирует сразу разобраться с реконструкцией Первомайского сквера. Он хочет разобраться в причинах постоянного затягивания работ, сообщает BFM-Новосибирск.
Капитальный ремонт сквера начался в мае 2023 года. Однако окончание ремонта постоянно переносилось. В качестве причин называли разборки с владельцами нестационарных объектов, неудовлетворительная работа подрядчиков. Работы планировали завершить в октябре 2023 года, но этого не случилось.
Кудрявцев намерен уделить этому объекту первоочередное внимание. Он выяснит, когда возможно реальное завершение реконструкции Первомайского сквера.
Напомним, жители Новосибирска вышли с пикетом по защите. памятников архитектуры.