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Мэр Новосибирска планирует разобраться с Первомайским сквером

Капитальный ремонт сквера начался в мае 2023 года.

Источник: Аргументы и факты

Новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев после вступления в должность планирует сразу разобраться с реконструкцией Первомайского сквера. Он хочет разобраться в причинах постоянного затягивания работ, сообщает BFM-Новосибирск.

Капитальный ремонт сквера начался в мае 2023 года. Однако окончание ремонта постоянно переносилось. В качестве причин называли разборки с владельцами нестационарных объектов, неудовлетворительная работа подрядчиков. Работы планировали завершить в октябре 2023 года, но этого не случилось.

Кудрявцев намерен уделить этому объекту первоочередное внимание. Он выяснит, когда возможно реальное завершение реконструкции Первомайского сквера.

Напомним, жители Новосибирска вышли с пикетом по защите. памятников архитектуры.