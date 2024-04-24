Как проходит подготовка сборной Казахстана к Олипиаде-2024

Летняя Олимпиада в Париже стартует 26 июля, и продлится до 11 августа. Как говорят спортивные функционеры времени до начала игр более чем достаточно, чтобы получить новые лицензии. На сегодняшний день Казахстан имеет олимпийские путевки по таким видам как стрельба из лука — 4, велошоссе — 3, пулевая стрельба — 5, современное пятиборье — 2, греко-римская борьба — 4, вольная борьба — 3, спортивная гимнастика — 2, бокс — 7, таеквондо — 2, фехтование — 4, батутная гимнастика — 1, легкая атлетика — 1, бадминтон — 1, гребля на байдарках и каноэ — 6, академическая гребля — 1.
Турниры которые могут дать нам олимпийские лицензии: 2 лицензионных чемпионата мира (по дзюдо —
В Минтуризма и спорта страны отмечают, что основательно следят за качеством подготовки национальной сборной команды страны.
«Учитывая специфику видов спорта, физиологию и потребности каждого спортсмена, мы утвердили индивидуальные планы подготовки для сборных команд по боксу, дзюдо, видам борьбы, легкой атлетике, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, фехтованию, плаванию, велошоссе, спортивной и батутной гимнастике, таэквондо. Сформирован пул спортсменов — возможных претендентов на завоевание лицензий и медалей. Наряду с тренировочным процессом на результативность спортсменов влияет комплекс мероприятий, направленный на сохранение и восстановление здоровья спортсменов, мероприятия психологического характера, а также проведение научных исследований в области спортивной медицины».
По его словам для проведения подбора и анализа питания, психологического сопровождения, врачебного наблюдения, функциональной диагностики, совместно с Академией физической культурой и массового спорта была создана Комплексно-научная группа, в состав которого вошли научные сотрудники академий для всех видов спорта, по которым планируется участие в Олимпийских играх.
«За счет средств Фонда поддержки индустрии туризма и спорта закуплены необходимые фармакологические средства и спортивное питание для наших атлетов согласно заявкам федераций. В связи с чем, со стороны государства спортсмены обеспечиваются всеми необходимыми условиями для качественной подготовки к Олимпиаде в Париже».
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