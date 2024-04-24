Как проходит подготовка сборной Казахстана к Олипиаде-2024

Летняя Олимпиада в Париже стартует 26 июля, и продлится до 11 августа. Как говорят спортивные функционеры времени до начала игр более чем достаточно, чтобы получить новые лицензии. На сегодняшний день Казахстан имеет олимпийские путевки по таким видам как стрельба из лука — 4, велошоссе — 3, пулевая стрельба — 5, современное пятиборье — 2, греко-римская борьба — 4, вольная борьба — 3, спортивная гимнастика — 2, бокс — 7, таеквондо — 2, фехтование — 4, батутная гимнастика — 1, легкая атлетика — 1, бадминтон — 1, гребля на байдарках и каноэ — 6, академическая гребля — 1.