В Беларуси проезд в поездах и электричках станет дороже — на сколько?

Например, тарифы на перевозку пассажиров на городских ж/д линиях вырастут на 7 копеек в пределах одного тарифного пояса (например, по направлениям Минск — Городище, Минск — Фаниполь, Брест — Жабинка и др.). А также в пределах двух тарифных поясов по одному направлению (например, Минск — Негорелое, Гродно — Скидель и др.).