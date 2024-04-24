В Беларуси проезд в поездах и электричках станет дороже — на сколько?

Документ пока не опубликован, но уточняется, что постановление вступает в силу через 5 дней после его официального опубликования.
Подорожание коснется билетов на поезда городских линий, региональных линий экономкласса и бизнес-класса.
Например, тарифы на перевозку пассажиров на городских ж/д линиях вырастут на 7 копеек в пределах одного тарифного пояса (например, по направлениям Минск — Городище, Минск — Фаниполь, Брест — Жабинка и др.). А также в пределах двух тарифных поясов по одному направлению (например, Минск — Негорелое, Гродно — Скидель и др.).
В пределах 2−4 тарифных поясов по двум направлениям цены вырастут на 14 копеек.
На сколько дороже станет перевозка багажа, пока не сообщается.
В последний раз цены повышались в июне 2023-го года.