Ни постирать, ни приготовить, ни умыться: Сотни жителей Кишинёва останутся без воды в среду, 24 апреля — публикуем адреса

В связи с неблагоприятными погодными условиями выполнение работ, запланированных АО «Apă-Canal Chişinău» на 18 апреля 2024 года, переносится на 24 апреля 2024 года. Подача воды будет прекращена с 09.00 до 21.00.
От отсутствия питьевой воды пострадают потребители на следующих улицах:
пригород Кодру, сектор Скиноаса (включая главные улицы), Миорица, 2−56, Скиноаса, Галаць, В. Цепеш, Костешть, Ливэдарилор, Т. Малай, Порумбицей, В. Ковтун, М. Лермонтов, Татарбунар, ул. и пер. Сихаструлуй, ул. и пер. Скиноаса Дял, Яловень, 1−69, шоссе Хынчешть, 61−171, 86−256.
Поставщик приносит извинения и просит всех потребителей, пострадавших от отключения воды, обеспечить её минимальный запас для потребления и бытового использования.