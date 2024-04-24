Житель Иркутска оскорбил сотрудников авиакомпании и никуда не полетел

Дебошира задержали. Им оказался 29-летний местный житель. В отношении него составили протоколы за мелкое хулиганство и за административное задержание. В ходе разбирательств выяснилось, что это уже не первая подобная выходка мужчины. Ранее он был судим по уголовной статье.