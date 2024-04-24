Житель Иркутска оскорбил сотрудников авиакомпании и никуда не полетел

В аэропорту Иркутска сотрудники полиции сняли с борта мужчину, который оскорблял сотрудников авиакомпании. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
«Пассажир авиарейса “Иркутск-Владивосток”, находясь на трапе воздушного судна, выражался в адрес работников нецензурной бранью», — прокомментировали АиФ-Иркутск в ведомстве.
Дебошира задержали. Им оказался 29-летний местный житель. В отношении него составили протоколы за мелкое хулиганство и за административное задержание. В ходе разбирательств выяснилось, что это уже не первая подобная выходка мужчины. Ранее он был судим по уголовной статье.
Ранее АиФ-Иркутск писали о том, как в аэропорту города Сургут Ханты-Мансийского автономного округа иркутянин, боявшийся опоздать на самолёт, выбежал на взлётно-посадочную полосу.