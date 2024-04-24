Копыловский мост сковала пробка из-за ДТП с грузовиком

Авария произошла днем 24 апреля на Копыловском мосту. Как сообщают в краевом ГИБДД, грузовик при одновременном перестроении с легковой машиной попытался уйти от столкновения.
«В результате чего допустил наезд на ограждение в виде бетонных блоков с последующим выездом на полосу встречного движения, где допустили столкновение с автомобилем “Лада Гранта”, — сказано в сообщении.
Информации о пострадавших не поступало. Сейчас движение на мосту затруднено. Карты показывают серьезные пробки, особенно в сторону центра города. В ГИБДД уточнили, что на данный момент движение возможно только по крайней левой полосе.