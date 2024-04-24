«Кидается без причины и рвет куртки»: агрессивная собака пугает жителей Владивостока

«Стафф неоднократно нападал на людей в подъезде и даже на улице, рвал куртки и сумки прохожих. Все ждут крови? А она будет уже через месяц, когда люди перестанут носить теплую одежду. И кого винить тогда в том, что она кого-то покалечит?» — пишут в социальных сетях приморцы.