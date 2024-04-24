«Кидается без причины и рвет куртки»: агрессивная собака пугает жителей Владивостока

Жители дома на Анны Щетининой, 27, во Владивостоке неоднократно жалуются на соседку. По словам приморцев, собака женщины постоянно гуляет без намордника и кидается на людей. Полиция организовала проверку, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД по краю.
«Стафф неоднократно нападал на людей в подъезде и даже на улице, рвал куртки и сумки прохожих. Все ждут крови? А она будет уже через месяц, когда люди перестанут носить теплую одежду. И кого винить тогда в том, что она кого-то покалечит?» — пишут в социальных сетях приморцы.
В полиции отметили, что после жалоб жильцов дома была организована проверка. В ведомстве также напомнили, что если во время прогулки собака покусала человека, то ее владельцу придется возместить причиненные здоровью вред, пострадавшие могут обратиться в суд.