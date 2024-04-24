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В челябинском вузе ввели ограничения из-за кори

ЧЕЛЯБИНСК, 24 апреля, ФедералПресс. В Челябинском государственном университете (ЧелГУ) в одном из корпусов обнаружили очаг кори. В связи с этим в вузе вводятся ограничения. Ректор университета Сергей Таскаев подписал соответствующее распоряжение.

«Во исполнение предписания управления Роспотребнадзора по Челябинской области приказываю ввести ограничительные мероприятия по случаю кори. Организовать медицинский осмотр контактных работников и обучающихся в университете», — сказано в распоряжении.

От посещения учебного корпуса ЧелГУ отстранены на срок до трех недель непривитые сотрудники и студенты, а также те, кто не переболел корью ранее.

На входе в университет измеряют температуру тела бесконтактными термометрами, а в самом здании усилили меры безопасности.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что роддом клиники ЮУГМУ на улице Черкасской закрыли на карантин. По словам женщин, которые находятся в медицинском учреждении, госпитализацию приостановили из-за вспышки кори.

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