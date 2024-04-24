Изменения в расписании: что нового в работе Приморского океанариума

В понедельник, 29 апреля, который объявлен дополнительным выходным днем, Океанариум будет открыт с 10.00 до 20.00, а демонстрации навыков морских млекопитающих пройдут в 11.00 и 15.00, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе научно-образовательного комплекса.
Кроме того, с 30 апреля количество показов в дельфинарии увеличится: с этой даты до 30 июня будет планируются два выступления в день — в 11.00 и 15.00. С 1 июля по 30 августа по пятницам, субботам и воскресеньям, морж Миша, морские котики, белухи и афалины будут показывать свои умения трижды в день: в 11.00, 15.00 и 18.00, а в остальные дни — дважды в день: в 11.00 и 15.00.
Отмечается, что в майские праздники учреждение будет работать в обычном режиме: с 10.00 до 20.00.
Напомним, с 28 апреля по 1 мая россиян ждут длинные выходные. Субботний выходной, 27 апреля, перенесён на понедельник, 29 апреля, а 2 мая — выходной день — перенесён на 30 апреля.