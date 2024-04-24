Авиакомпании со скидкой распродают билеты из Красноярска на майские праздники

Направлений много, но на некоторые рейсы билетов уже не осталось, предупредили в пресс-службе воздушной гавани. Что касается цен за билет в одну сторону, перелет в Москву и Санкт-Петербург — от 8 тысяч рублей. Сочи — от 10 тысяч, Владивосток — от 8 тысяч, Благовещенск, Екатеринбург и Иркутск — в районе 3−4 тысяч рублей.