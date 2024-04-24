Авиакомпании со скидкой распродают билеты из Красноярска на майские праздники

Жители Красноярска со скидкой могут купить авиабилеты на майские праздники. Информацию об этом публикует пресс-служба аэропорта. Распродажа началась 23 апреля и продлится до 25 числа.
Направлений много, но на некоторые рейсы билетов уже не осталось, предупредили в пресс-службе воздушной гавани. Что касается цен за билет в одну сторону, перелет в Москву и Санкт-Петербург — от 8 тысяч рублей. Сочи — от 10 тысяч, Владивосток — от 8 тысяч, Благовещенск, Екатеринбург и Иркутск — в районе 3−4 тысяч рублей.
Есть и зарубежные направления. Например, Пекин. Улететь в Китай стоит около 10 тысяч рублей. Также среди заграничных направлений — Астана и Алматы (Казахстан), Харбин (Китай), Ташкент (Узбекистан), Ош и Бишкек (Кыргызстан).