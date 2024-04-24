Надвигается циклон: мокрый снег пройдет в северных районах Хабаровского края 26 апреля

Согласно прогнозу Дальневосточного УГМС, 26 апреля в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и имени Полины Осипенко районах, ожидаются осадки, в основном в виде мокрого снега, местами достаточно сильные. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Специалисты Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю следят за прохождением циклона. Они предупреждают о возможных аварийных ситуациях на объектах ТЭК и ЖКХ, риске дорожно-транспортных происшествий и нарушениях в работе транспорта.
— Муниципальным властям направлены рекомендации по принятию мер для предотвращения происшествий и уменьшения их последствий. Силы и средства МЧС России и местных служб готовы к реагированию на любые происшествия, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Водителям следует быть предельно внимательными на дороге, соблюдать безопасную скорость, дистанцию и правила движения, особенно в сложных погодных условиях. Перед выездом важно убедиться, что транспортное средство готово к эксплуатации. Важно иметь при себе заряженный телефон, теплые вещи, запас воды и продуктов, буксировочный трос и шанцевый инструмент. По возможности, рекомендуется ограничить поездки за пределы населенных пунктов.
Туристическим группам рекомендуется приостановить движение, укрыться от непогоды в населенных пунктах или турбазах, избегать выхода в лес и на водные объекты. Важно соблюдать меры пожарной безопасности, не перегружать электросеть, следить за электрическими приборами и отопительным оборудованием, а также убрать незакрепленные вещи с балконов и лоджий заранее, и не оставлять детей без присмотра. При происшествии срочно звонить по телефонам 101 или 112.