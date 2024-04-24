Надвигается циклон: мокрый снег пройдет в северных районах Хабаровского края 26 апреля

Туристическим группам рекомендуется приостановить движение, укрыться от непогоды в населенных пунктах или турбазах, избегать выхода в лес и на водные объекты. Важно соблюдать меры пожарной безопасности, не перегружать электросеть, следить за электрическими приборами и отопительным оборудованием, а также убрать незакрепленные вещи с балконов и лоджий заранее, и не оставлять детей без присмотра. При происшествии срочно звонить по телефонам 101 или 112.