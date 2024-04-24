Пострадавшие от весеннего паводка омичи начали получать выплаты

Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что пострадавшие от сезонного паводка омичи начали получать выплаты. На эти цели из резервного фонда выделили более 12 млн рублей.
Компенсацию получат порядка 200 человек в Марьяновском, Русско-Полянском, Большереченском, Нововаршавском, Омском, Павлоградском районах Омской области.
Также Хоценко напомнил о размере выплат: 10 тыс. рублей — всем пострадавшим от наводнения, 50 тыс. рублей — всем частично лишившиеся имущества, 100 тыс. рублей — всем, чье имущество пострадало полностью.
Напомним, Омскую область уже в мае накроет вторая волна паводка. Ранее мы писали, что Омичи из деревень и поселков массово жалуются на затопление из-за паводка. Виталий Хоценко посетил пострадавшие от паводка районы Омской области.