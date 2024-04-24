Опасные инфекции, антипрививочники и клещи: В Роспотребнадзоре рассказали, к чему готовиться нижегородцам

В Нижегородской области стартовала неделя иммунизация, посвященная прививкам и вакцинации. Сейчас, в преддверии отпусков, это особенно актуально. В эфире радио «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова рассказала о самых опасных инфекциях, прививках и массовом нашествии клещей в Нижегородской области.
Какие прививки включат в календарь?
— У нас на этой неделе стартовала всероссийская неделя иммунизации. Давайте расскажем всем нижегородцам, зачем нужна вакцинация? Чего нам опасаться?
— Неделя иммунизации традиционно проводится в конце апреля. В первую очередь, она призвана привлечь внимание к тому, что есть инфекции, против которых мы защищаемся только с помощью вакцин. Например, полиомиелит, корь, краснуха. Их распространение мы сможем сдерживать только при высоком уровне защиты, когда охват прививками составляет не менее 95% населения. В противном случае инфекция начнет брать свое и возвращаться в популяцию. Причем она может мутировать и перейти в какой-то агрессивный вариант. В России активная вакцинация проводится с 50-х годов прошлого века. Существует национальный календарь прививок, включающий в себя вакцинацию от 12 инфекций, среди которых гепатит B, туберкулез, корь, краснуха, паротит, дифтерия, столбняк, полиомиелит, пневмококковая и гемофильная инфекция. Постепенно этот календарь расширяется, в него вносятся новые инфекции. В частности, к 2035 году в него планируют включить вакцинацию против ветряной оспы, против рака шейки матки — так называемый вирус папилломы человека, менингококковая и ротавирусная инфекция. Пока этот календарь действует только для детей, призывников и людей с хроническими заболеваниями. Но постепенно мы планируем расширить его на все население.
Наличие прививки покажет анализ
— А если человек уже не помнит, делал он прививку когда-то в раннем детстве или нет, что нужно делать в такой ситуации?
— Это наиболее частый вопрос от взрослых. К сожалению, почему-то так построена наша система, что детское население прививает более четко. За ними следит и поликлиника, и родители. Что касается взрослых, то после 18 лет они выходят в свободное плавание. И, конечно, не все помнят, что им надо сделать прививку. В этом случае существует два варианта. Во-первых, если человек знает, что он прививался в детстве, то можно сходить в детскую поликлинику и восстановить документы. Молодежь до 30 лет это точно может сделать, так как последние 10 лет у нас на территории Нижегородской области действуют электронные базы по месту жительства. С их помощью можно восстановить документы. Во-вторых, можно сходить в лабораторию и сделать анализ, который позволит восстановить прививочный статус хотя бы по некоторым инфекциям.
— А что значит сходить в лабораторию и провести анализ? То есть анализ покажет, была прививка или нет?
— Да, если вы сделаете анализ на антитела класса G, то они покажут «старый» иммунитет — это либо перенесённая инфекция, либо сделанная прививка.
— А какие прививки нужно повторять во взрослом возрасте?
— Все взрослые люди должны иметь прививку против дифтерии, две прививки от кори. Также каждые 10 лет нужно делать прививку против столбняка. Для девушек до 25 лет важно сделать прививку от краснухи. Если женщина еще не рожала детей, но планирует, то ей нужно быть защищенной. Особенно если она выезжает за рубеж. Ну, и ежегодно нужно делать прививку от гриппа.
Страхи антипрививочников
— За последние 10 лет у молодых родителей отношение к прививкам изменилось. Многие отказываются от прививок. Что бы Вы сказали таким родителям как врач и как мама?
— Я как мама и как врач в свое время думала, надо ли делать ребенку прививку от ветряной оспы. Пока я думала, он у меня заболел. Поэтому мамам, которые отказываются, я бы посоветовала почитать медицинские сайты и литературу. Почему-то они думают о том, к каким последствиям может привести прививка, но не думают, к чему может привести заболевание. В интернете много недостоверной информации о том, что после прививок становятся и инвалидами, и аутистами, и аллергиками. А то, что мы с вами антибиотики едим без конца, то, что у нас мамочки беременные болеют гриппом и много-много других сопутствующих факторов — все это почему-то отметается в сторону.
Перед отпуском — на вакцинацию
— Наталья Александровна, близится пора отпусков, многие нижегородцы собираются за рубеж. Может быть, есть какие-то редкие инфекции, от которых стоит сделать прививку?
— Отправляясь в путешествие, прежде всего, мы должны сделать те прививки, которые есть в национальном календаре. Если мы путешествуем по стране, неплохо сделать вакцинацию против клещевого энцефалита, потому что во многих регионах есть клещи, инфицированные энцефалитом. Выезжая в Среднюю Азию или Юго-Восточную Азию, я бы рекомендовала привиться от гепатита Ада, считается, что гепатит А — это болезнь грязных рук. Но, к сожалению, мы не знаем, как соблюдаются санитарные нормы в других странах. Не всегда мы там питаемся в идеальных условиях. Поэтому лучше защитить себя и сделать прививку. к сожалению, ну не всегда мы с вами питаемся, вот, так скажем, в таких идеальных условиях, да, и как в других странах за этим следят. Дальше у нас идет масса инфекционных заболеваний, которые требуют специфической вакцины. Например, желтая лихорадка, менингококковая инфекция. Все это уже надо уточнять у туроператоров непосредственно по странам, куда вы собрались.
— Но прививаться нужно уже сейчас?
— Да, как правило, отправляться в путешествие стоит недели через четыре после вакцинации. Именно столько необходимо для формирования иммунитета. Если мы говорим о клещах, то тут никаких ограничений по срокам нет. Прививки мы будем делать в течение всего лета. Но важно помнить, что курс вакцинации от клещевого энцефалита включает в себя две-три прививки, между которыми должно пройти две-три недели. Поэтому на эту процедуру нужно закладывать как минимум месяца полтора.
— Хорошо, что вы вспомнили о клещах. Они ведь у нас в этом году озверели — уже зафиксировано больше 170 присасываний. Как себя обезопасить?
— Ну, не то, чтобы озверели. В прошлом году в этот же период было уже больше 180 случаев. Но да, клещи проснулись. Поэтому, когда вы выходите в лес, нужно обязательно осматривать друг друга. Обязательно осматривайте своего питомца, если выходите с ним на прогулку. Лучше надевать светлую одежду, на которой клещи будут заметны. Не стоит оставлять открытых участков тела, на голову нужно обязательно надевать косынку. Кроме того, существуют очень хорошие препараты, которые защищают от клещей. Их можно наносить и на одежду, и на кожу, и на ту полянку, где вы собираетесь организовать пикник. Главное, обязательно проверьте, что это средство помогает не от каких-то мошек и комаров, а именно от клещей.