Опасные инфекции, антипрививочники и клещи: В Роспотребнадзоре рассказали, к чему готовиться нижегородцам

— Отправляясь в путешествие, прежде всего, мы должны сделать те прививки, которые есть в национальном календаре. Если мы путешествуем по стране, неплохо сделать вакцинацию против клещевого энцефалита, потому что во многих регионах есть клещи, инфицированные энцефалитом. Выезжая в Среднюю Азию или Юго-Восточную Азию, я бы рекомендовала привиться от гепатита Ада, считается, что гепатит А — это болезнь грязных рук. Но, к сожалению, мы не знаем, как соблюдаются санитарные нормы в других странах. Не всегда мы там питаемся в идеальных условиях. Поэтому лучше защитить себя и сделать прививку. к сожалению, ну не всегда мы с вами питаемся, вот, так скажем, в таких идеальных условиях, да, и как в других странах за этим следят. Дальше у нас идет масса инфекционных заболеваний, которые требуют специфической вакцины. Например, желтая лихорадка, менингококковая инфекция. Все это уже надо уточнять у туроператоров непосредственно по странам, куда вы собрались.