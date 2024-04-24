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В Волгограде тополиный пух появился раньше срока из-за жары

Жители областного центра заметили на улицах тополиный пух, который обычно украшает городские дороги в конце мая.

Сейчас в Ричмонде: +13° 5 м/с 63% 756 мм рт. ст. +13°
Источник: Волгоградская правда

В 2024 году апрель удивляет волгоградцев по-летнему жаркой погодой. Эти климатические неожиданности сказываются и на растениях. Так, уже активно цветут плодовые деревья и кустарники, а на многих деревьях раньше времени распустились почки.

Кроме этого, раньше времени в Волгограде появился тополиный пух. Обычно его можно заметить в конце мая или начале июня, но из-за жары сроки заметно сместились.

Отметим, что в ближайшие дни жара не отступит из Волгограда. По данным синоптиков, 24 и 25 апреля столбики термометров поднимутся до +28 градусов.