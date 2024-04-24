В Волгограде тополиный пух появился раньше срока из-за жары

В 2024 году апрель удивляет волгоградцев по-летнему жаркой погодой. Эти климатические неожиданности сказываются и на растениях. Так, уже активно цветут плодовые деревья и кустарники, а на многих деревьях раньше времени распустились почки.
Кроме этого, раньше времени в Волгограде появился тополиный пух. Обычно его можно заметить в конце мая или начале июня, но из-за жары сроки заметно сместились.
Отметим, что в ближайшие дни жара не отступит из Волгограда. По данным синоптиков, 24 и 25 апреля столбики термометров поднимутся до +28 градусов.