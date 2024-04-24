Стены пошли трещинами после перепланировки

После того как в цокольном этаже начали подготовку к открытию сетевого супермаркета, пятиэтажка пошла трещинами и стала разрушаться.
Забили тревогу
Горожане перестали молчать, когда по стенам в их квартирах пошли трещины. Они начали появляться по всему дому и стремительно разрастаться.
Выяснилось, что при реконструкции цокольного этажа здания, где планировали открыть крупный сетевой магазин, начали незаконную перепланировку. По словам жильцов, рабочие разрушили несущие стены, из-за чего и нарушилась прочность конструкции.
Проблемы начались ещё в прошлом году. Жильцы обратились в Государственную жилищную инспекцию Приморского края. В декабре специалисты ведомства провели выездную проверку и обследовали помещение.
Предположение жильцов о незаконности перепланировки подтвердилось полностью. Факт самовольной перепланировки зафиксирован документально — на момент выездной проверки разрешительные документы, которые подтверждали бы законность изменения, контролирующему ведомству собственники и арендаторы помещений представить не смогли.
В результате жильцы решились на отчаянный шаг — они вывесили из окон и на балконах своего дома транспаранты с просьбой о помощи. Фотографии тут же разлетелись по городским пабликам в социальных сетях.
Всё это произошло в воскресенье. Несмотря на выходной, реакция властей оказалась незамедлительной — во дворе тут же появились представители мэрии и прокуратуры. Не заставил себя ждать и Следственный комитет.
Проверяющих не пустили на объект?
Выяснились удивительные вещи. Когда специалисты городской администрации, получив ещё зимой обращения жильцов и акты Государственной жилищной инспекции отправились на объект с проверкой, их туда попросту не пустили.
По словам начальника управления содержания жилищного фонда мэрии приморской столицы Григория Пейхвассера, тогда собственники помещения не давали доступ к нему. Удивительная смелость…
Попасть туда удалось лишь после того, как жильцы привлекли внимание к проблеме транспарантами. Отказать прокуратуре и Следственному комитету те, кто готовил помещения в цоколе для открытия сетевого магазина, уже не могли.
Следком тут же организовал доследственную проверку. Они усмотрели в происходящем признаки сразу двух преступлений — халатности и оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
По сообщению пресс-службы регионального управления СК, в ходе доследственной проверки установят, насколько законно принятое решение о выдаче разрешения на обустройство цокольного этажа дома, а также действий должностных лиц, выдавших разрешение.
В мэрии же Владивостока говорят, что такого разрешения попросту не было.
«Собственник помещения ранее действительно подавал документы на согласование перепланировки, но ему было отказано. Представленный проект не соответствовал требованиям законодательства. Сейчас мы видим, что работы ведутся без согласования, что противоречит действующему законодательству», — отметил руководитель управления содержания жилищного фонда Владивостока Григорий Пейхвассер.
Свою проверку начала и прокуратура. Здесь тоже обещают разобраться и дать оценку законности проведения переустройства и перепланировки нежилого помещения. Но здесь также планируют выяснить, все ли меры приняли уполномоченные органы для обеспечения сохранности общедомового имущества в многоквартирном доме и безопасности граждан.
Жильцы уже подали исковое заявление в суд.
«По закону судья должен назначить обеспечительные меры по прекращению каких-либо работ. На данный момент стены я так думаю, им придётся восстанавливать, с этим требованием и выходят в суд. Мы будем бороться до конца», — рассказала старшая по дому на Луговой, 58 Наталья Гриценко.
Что будет дальше? Жильцов злополучного дома на Луговой, 58, видимо, ждут долгие суды с владельцем цокольного помещения, которого должны обязать восстановить несущие конструкции и вернуть целостность и безопасность конструкции, а также заделать все трещины. История грозит снова затянуться не на один месяц — строительные экспертизы делаются не быстро, ещё дольше длятся сами такие судебные процессы.
Неужели для того, чтобы ускорить все заинтересованные стороны, жильцам снова придётся вывешивать транспаранты на стенах своего дома? Выяснилось, что шестерёнки бюрократической машины после этого начинают шевелиться быстрее. Тем более, что опыт уже есть.