Стены пошли трещинами после перепланировки

После того как в цокольном этаже начали подготовку к открытию сетевого супермаркета, пятиэтажка пошла трещинами и стала разрушаться.

Горожане перестали молчать, когда по стенам в их квартирах пошли трещины. Они начали появляться по всему дому и стремительно разрастаться.

Выяснилось, что при реконструкции цокольного этажа здания, где планировали открыть крупный сетевой магазин, начали незаконную перепланировку. По словам жильцов, рабочие разрушили несущие стены, из-за чего и нарушилась прочность конструкции.

Проблемы начались ещё в прошлом году. Жильцы обратились в Государственную жилищную инспекцию Приморского края. В декабре специалисты ведомства провели выездную проверку и обследовали помещение.

Предположение жильцов о незаконности перепланировки подтвердилось полностью. Факт самовольной перепланировки зафиксирован документально — на момент выездной проверки разрешительные документы, которые подтверждали бы законность изменения, контролирующему ведомству собственники и арендаторы помещений представить не смогли.

В Госжилинспекции утверждают, что составленный акт они передали в администрацию Владивостока. Но работы продолжались, а трещины только росли.

В результате жильцы решились на отчаянный шаг — они вывесили из окон и на балконах своего дома транспаранты с просьбой о помощи. Фотографии тут же разлетелись по городским пабликам в социальных сетях.

Всё это произошло в воскресенье. Несмотря на выходной, реакция властей оказалась незамедлительной — во дворе тут же появились представители мэрии и прокуратуры. Не заставил себя ждать и Следственный комитет.

Выяснились удивительные вещи. Когда специалисты городской администрации, получив ещё зимой обращения жильцов и акты Государственной жилищной инспекции отправились на объект с проверкой, их туда попросту не пустили.

Попасть туда удалось лишь после того, как жильцы привлекли внимание к проблеме транспарантами. Отказать прокуратуре и Следственному комитету те, кто готовил помещения в цоколе для открытия сетевого магазина, уже не могли.

Следком тут же организовал доследственную проверку. Они усмотрели в происходящем признаки сразу двух преступлений — халатности и оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

По сообщению пресс-службы регионального управления СК, в ходе доследственной проверки установят, насколько законно принятое решение о выдаче разрешения на обустройство цокольного этажа дома, а также действий должностных лиц, выдавших разрешение.

«Собственник помещения ранее действительно подавал документы на согласование перепланировки, но ему было отказано. Представленный проект не соответствовал требованиям законодательства. Сейчас мы видим, что работы ведутся без согласования, что противоречит действующему законодательству», — отметил руководитель управления содержания жилищного фонда Владивостока Григорий Пейхвассер.

Пока же предварительно установлено, что при проведении неустановленными лицами строительно-ремонтных работ цокольного этажа действительно были разрушены несущие конструкции дома, в результате чего в квартирах и подъездах образовались трещины. Неустановленных лиц сейчас будут устанавливать. Кроме того, следователи должны выяснить, кто и на каких основаниях дал им команду проводить такие работы.