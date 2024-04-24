В Красноярске с 15 мая начнется бесплатная вакцинация собак и кошек от бешенства

Передвижная лаборатория начнет работу в Красноярске с 15 мая, в планах посетить все районы города.
Сейчас в социальных сетях службы ветеринарного надзора по Красноярскому краю проходит голосование, где жители могут выбрать наиболее удобный для себя участок размещения передвижной лаборатории. От каждого района Красноярска представлено несколько мест, но пользователи могут предложить свои в комментариях под постом.
- Ленинский район: улица 26 Бакинских комиссаров, 28а, сквер «Одесский», проспект Машиностроителей, 9, парковка ТК «Звездный» и ДС «Енисей»;
- Кировский район: ул. Кутузова (район ДК «Кировский»), а также парковки около ТРК «Мави» и ТЦ «Красноярье»;
- Свердловский район: Предмостная площадь (район «Вкусно и точка»), улица 60 лет Октября, 48, район сквера «Полтавский», улица Судостроительная, 54, а также парковки около спортивного комплекса «Платинум Арена» и в районе остановки «Базаиха»;
- Центральный район (Покровка): сквер «Чернышевского», парк «Покровский» и парковка ТК ПОКРОВSKY;
- Железнодорожный район: улица Новосибирская (район ТК «Славянский»), улица Красной Армии (район ТК «Апельсин») и улица Железнодорожников (район сквера Уют);
- Октябрьский район: Академгородок (в районе домов 10—10а и 18—18д), улица Киренского, 25 (район «Станции Юннатов»), Ветлужанка (район остановки «5-й микрорайон»), улица Тотмина (район сквера Лучистый), Мясокомбинат (район озеро-парк «Октябрьский») и улица Высотная (парковка ГорДК);
- Советский район: микрорайон Солнечный (бульвар Солнечный, 5), сквер Космонавтов, Металлургов, 53 (остановка Сергея Лазо), ТК «Комсомольский “и парковка около ТРЦ “Планета”.
Владельцам, желающим провакцинировать своего домашнего питомца, необходимо взять с собой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Стоит помнить о том, что независимо от породы собака должна зайти в вакциномобиль в ошейнике, наморднике и на поводке.
Отметим, что заразиться бешенством можно через укус больного животного или при попадании его слюны на пораженную кожу человека, чтобы этого избежать, собакам и кошкам необходимо ставить прививки от бешенства один раз в год.