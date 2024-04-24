В Красноярске с 15 мая начнется бесплатная вакцинация собак и кошек от бешенства

Сейчас в социальных сетях службы ветеринарного надзора по Красноярскому краю проходит голосование, где жители могут выбрать наиболее удобный для себя участок размещения передвижной лаборатории. От каждого района Красноярска представлено несколько мест, но пользователи могут предложить свои в комментариях под постом.