Директор Музея истории подводных сил России скончался в Петербурге

Михаил Юрченко родился в 1963 году. Он окончил военное училище с отличием и связал свою жизнь с морским флотом. Помимо военной службы Юрченко также работал в органах исполнительной власти. В 2018 году мужчина занял пост советника губернатора Петербурга. Годом позднее в должности специального представителя главы города он занимался работой в президиуме Ассоциации общественных организаций ветеранов ВМФ, был членом Правления Общероссийского Движения Поддержки Флота. Музей истории подводных сил России имени А. И. Маринеско Михаил Юрченко возглавил в 2022 году.