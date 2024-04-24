Директор Музея истории подводных сил России скончался в Петербурге

Глава района выразил соболезнования родственникам, коллегам, сослуживцам и близким Юрченко. Господин Петриченко сообщил, что информация о месте и времени прощания появится позже.
«У Михаила Юрченко было много планов и идей по дальнейшему развитию музейных пространств, патриотической работе с подрастающим поколением. К сожалению, судьба распорядилась по-другому… Но мы обязательно продолжим его дело и реализуем все его наработки».
Михаил Юрченко родился в 1963 году. Он окончил военное училище с отличием и связал свою жизнь с морским флотом. Помимо военной службы Юрченко также работал в органах исполнительной власти. В 2018 году мужчина занял пост советника губернатора Петербурга. Годом позднее в должности специального представителя главы города он занимался работой в президиуме Ассоциации общественных организаций ветеранов ВМФ, был членом Правления Общероссийского Движения Поддержки Флота. Музей истории подводных сил России имени А. И. Маринеско Михаил Юрченко возглавил в 2022 году.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге скончался художник, преподаватель рисунка Санкт-Петербургской академии художеств имени И. Е. Репина Дмитрий Дергунов.