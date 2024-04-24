Вербная ярмарка пройдет в Иркутске 28 апреля

— Будет организована продажа деревянных украшений, вязаных и шитых игрушек, сумок и кошельков с вышивкой. Эти и многие другие изделия выполнены иркутскими мастерами. Кроме того можно будет приобрести крафтовый чай и различные сладости. А еще все желающие смогут попробовать свои силы на мастер-классе по росписи пряников, — рассказывают о мероприятии на сайте усадьбы Волконских.