Вербная ярмарка пройдет в Иркутске 28 апреля

Жители города Иркутска встретят праздник Вербное воскресенье 28 апреля. По такому случаю усадьба Волконских проведет специальное благотворительное мероприятие «Вербная ярмарка».
— Будет организована продажа деревянных украшений, вязаных и шитых игрушек, сумок и кошельков с вышивкой. Эти и многие другие изделия выполнены иркутскими мастерами. Кроме того можно будет приобрести крафтовый чай и различные сладости. А еще все желающие смогут попробовать свои силы на мастер-классе по росписи пряников, — рассказывают о мероприятии на сайте усадьбы Волконских.
Вместе с этим на ярмарке заработает блошиный рынок, а на его прилавках появятся сувениры, украшения, посуда и множество других вещей. Праздник «Вербная ярмарка» пройдет с 11:00 до 17:00.