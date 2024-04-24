Жителей Иркутска просят не использовать воду из реки Кая

При плановом заборе проб на реке Кая специалисты Иркутского Гидрометцентра обнаружили превышение допустимого содержания молибдена, сообщают в администрации города Иркутска.
— Жителей Иркутска просят не использовать водный объект для хозяйственных нужд, а также не ловить рыбу в указанном месте, — сказано на сайте администрации.
Напомним, в ближайший месяц парки и скверы столицы региона обработают против клещей. Планируется обеззаразить 43 участка.
Ранее КП-Иркутск сообщала, когда перекроют движение по Спортивному переулку в Иркутске. Автовладельцам нужно учитывать, что ограничение будет действовать почти месяц.