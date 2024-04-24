В Приморье задержали почти 30 иностранцев с поддельными документами

По данным Госавтоинспекции Владивостока, с апреля численность привлеченных в полицейские участки иностранных граждан за нарушения миграционного законодательства составила 56 человек, из них подозреваемых в использовании поддельных документов — 29 человек, у которых изъяты два водительских удостоверения и 27 документов, подтверждающих право на регистрацию и работу. Нарушителей привлекли к ответственности в соответствии с законом Российской Федерации.