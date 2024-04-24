В Приморье задержали почти 30 иностранцев с поддельными документами

С начала 2024 года сотрудники ГИБДД во Владивостоке привлекли к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения 3253 иностранных граждан, сообщает ИА PrimaMedia.
Инспекторы ДПС ежедневно проверяют у водителей наличие необходимых документов, осматривают автотранспорт на предмет технического состояния и контролируют соблюдение правил дорожного движения. Так, например, у водителей автобусов наиболее часто выявляются проблемы с путевыми листами, у водителей грузовых автомобилей — с информационными табличками и тахографами, а у иностранцев, работающих в такси, — с нехваткой соответствующей документации.
По данным Госавтоинспекции Владивостока, с апреля численность привлеченных в полицейские участки иностранных граждан за нарушения миграционного законодательства составила 56 человек, из них подозреваемых в использовании поддельных документов — 29 человек, у которых изъяты два водительских удостоверения и 27 документов, подтверждающих право на регистрацию и работу. Нарушителей привлекли к ответственности в соответствии с законом Российской Федерации.
Сотрудники полиции продолжают работу по поддержанию общественного порядка, проведению профилактических мероприятий для предотвращения нарушений на дорогах и в сфере миграции, а также содействуют формированию у водителей прочных навыков дисциплинированного поведения.