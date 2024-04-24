Кемеровчане переплатили за тепло больше 116 млн рублей

«Перерасчёт в “плюс” был сделан в отношении 824 многоквартирных домов и 98 индивидуальных на сумму 72,64 млн рублей. То есть в 2023 году такие дома потребили тепла больше (это зафиксировали общедомовые приборы), чем было оплачено жильцами равными долями по системе 1/12», — пишут ресурсники.