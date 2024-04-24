Кемеровчане переплатили за тепло больше 116 млн рублей

Как сообщает СГК, в Кемерове завершили перерасчёт за тепло и выяснили, что большая часть многоквартирных и индивидуальных жилых домов потребили тепла меньше, чем заплатили за него за текущий сезон. Всего кемеровчане переплатили больше 116 млн рублей.
«Перерасчёт в “плюс” был сделан в отношении 824 многоквартирных домов и 98 индивидуальных на сумму 72,64 млн рублей. То есть в 2023 году такие дома потребили тепла больше (это зафиксировали общедомовые приборы), чем было оплачено жильцами равными долями по системе 1/12», — пишут ресурсники.
Они добавляют, что переплаченные суммы кемеровчанам должны были зачесть в платёжках за февраль и март, однако некоторым за тепло насчитали больше. Например, жители «Кемерово-Сити» жаловались, что переплатили за отопление плюсом 3−4 тысячи рублей.
Свериться с перерасчётами можно в Центре обслуживания клиентов СГК по адресу, Кемерово, пр-т Ленина, 90/3, тел. 8−800−300−55−55 (для тех, у кого заключены договоры напрямую) или в своей управляющей организации.