На День Победы в Волгограде 9 мая 2024 программу мероприятий сократили до парада

Исключением станет парад на День Победы в Волгограде 9 мая 2024 года. Он все же состоится на площади Павших Борцов и начнется по традиции в 10.00. При этом власти решили ввести дополнительные меры безопасности. То есть посмотреть парад 9 мая 2024 в Волгограде можно будет по телевизору. На площадь пустят только по приглашениям. В регионе опасаются внешних угроз (подробнее).