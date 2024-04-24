На День Победы в Волгограде 9 мая 2024 программу мероприятий сократили до парада

Такое решение приняли на координационном совещании по обеспечению правопорядка 23 апреля, сообщили в пресс-службе обладминистрации.
1 мая 2024 в Волгограде отменили праздничные мероприятия
Демонстрация 1 мая 2024 года в Волгограде не состоится, вместо нее будет скромный митинг у ДК Профсоюзов.
9 мая 2024 на День Победы в Волгограде отменили праздничные мероприятия
На День Победы в Волгограде 9 мая 2024 из программы праздничных мероприятий убрали: шествие «Бессмертного полка», акцию «Свет Великой Победы», когда на Мамаевом кургане устраивают патриотическое световое шоу, праздничные концерты на Центральной набережной. Также отменили салюты, фейерверки и ряд других массовых мероприятий.
Исключением станет парад на День Победы в Волгограде 9 мая 2024 года. Он все же состоится на площади Павших Борцов и начнется по традиции в 10.00. При этом власти решили ввести дополнительные меры безопасности. То есть посмотреть парад 9 мая 2024 в Волгограде можно будет по телевизору. На площадь пустят только по приглашениям. В регионе опасаются внешних угроз (подробнее).
Решение об отмене массовых мероприятий на майские праздники 2024 приняли и в ряде других регионов России.