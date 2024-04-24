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На День Победы в Волгограде 9 мая 2024 программу мероприятий сократили до парада

Программу праздничных мероприятий на День Победы в Волгограде 9 мая 2024 сократили до парада.

Источник: Комсомольская правда
По соображениям безопасности в Волгоградской области отменили практически все массовые мероприятия на улицах, приуроченные к Дню Весны и Труда 1 мая 2024, а также 79-й годовщине Великой Победы 9 мая 2024.

Такое решение приняли на координационном совещании по обеспечению правопорядка 23 апреля, сообщили в пресс-службе обладминистрации.

1 мая 2024 в Волгограде отменили праздничные мероприятия

Демонстрация 1 мая 2024 года в Волгограде не состоится, вместо нее будет скромный митинг у ДК Профсоюзов.

9 мая 2024 на День Победы в Волгограде отменили праздничные мероприятия

На День Победы в Волгограде 9 мая 2024 из программы праздничных мероприятий убрали: шествие «Бессмертного полка», акцию «Свет Великой Победы», когда на Мамаевом кургане устраивают патриотическое световое шоу, праздничные концерты на Центральной набережной. Также отменили салюты, фейерверки и ряд других массовых мероприятий.

Исключением станет парад на День Победы в Волгограде 9 мая 2024 года. Он все же состоится на площади Павших Борцов и начнется по традиции в 10.00. При этом власти решили ввести дополнительные меры безопасности. То есть посмотреть парад 9 мая 2024 в Волгограде можно будет по телевизору. На площадь пустят только по приглашениям. В регионе опасаются внешних угроз (подробнее).

Решение об отмене массовых мероприятий на майские праздники 2024 приняли и в ряде других регионов России.

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