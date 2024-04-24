Пришкольные лагеря Красноярска летом 2024 года будут посещать почти 18 тысяч ребят

В горсовете краевой столицы прошло заседание комиссии по социальной политике, в рамках которой рассмотрели вопрос предстоящей кампании летнего отдыха детей и подростков. Школьники традиционно будут отдыхать как в загородных лагерях по несколько недель, так и в пришкольных лагерях, которые работаю по будням половину дня.