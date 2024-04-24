Пришкольные лагеря Красноярска летом 2024 года будут посещать почти 18 тысяч ребят

В горсовете краевой столицы прошло заседание комиссии по социальной политике, в рамках которой рассмотрели вопрос предстоящей кампании летнего отдыха детей и подростков. Школьники традиционно будут отдыхать как в загородных лагерях по несколько недель, так и в пришкольных лагерях, которые работаю по будням половину дня.
Стоимость путевки в этом году составит 32 817 рублей, сообщила замглавы Красноярска по общественно-политической работе, руководитель департамента социального развития Евгения Юрьева. При этом родителям необходимо будет оплатить 30% от стоимости путевки, то есть 9 845,1 рубля.
Планируется, что в муниципальных летних лагерях отдохнет 12,5 тысячи детей, пишут на сайте gnkk.ru.
Помимо этого, 105 пришкольных лагерей будут посещать 17 649 детей, еще 530 подростков в возрасте от 14 до 17 лет отдохнут в палаточных лагерях.