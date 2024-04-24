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Неприятный погодный сюрприз ждет приморцев в конце недели

ВЛАДИВОСТОК, 24 апреля, ФедералПресс. В конце недели в Приморье ожидается умеренная погода. По прогнозу синоптиков, в крае местами возможны кратковременные дожди.

Сейчас в Ричмонде: +13° 5 м/с 63% 756 мм рт. ст. +13°
Источник: Reuters

«В ночь на субботу под влиянием фронтальных разделов небольшие и умеренные дожди прогнозируются на юге края. Днем на край постепенно будет распространяться гребень сибирского антициклона, дожди прекратятся», — передает Примпогода.

В северных районах ожидается похолодание. Минимальные температуры будут в пределах +4…+10 °С, на северо-востоке — 0…+3 °С, в дневные часы воздух прогреется до +15…+23 °С.

В ночь на воскресенье дожди в крае возобновятся в северной половине края. Местами не исключены грозы. Температура воздуха существенно не изменится.

Во Владивостоке в субботу пройдет небольшой дождь, днем будет преимущественно не осадков. Минимальная температура — в пределах +7…+10 °С, днем воздух прогреется +16…+19 °С.

В воскресенье ночью возможен небольшой дождь. Ночные температуры останутся без существенных изменений, днем станет прохладнее из-за ветра.

Напомним, во Владивостоке построят парк для животных, которые не смогут вернуться в дикую природу. Первых обитателей можно будет увидеть в 2025 году.