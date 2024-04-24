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Регистрация на ЦТ завершена в Беларуси, его пройдут 54,9 тысячи абитуриентов

В Беларуси завершилась регистрация на ЦТ, которое пройдут 54,9 тысячи абитуриентов.

Источник: Комсомольская правда

Регистрация на централизованное тестирование завершилась в Беларуси, сообщили в Министерстве образования.

В итоге на ЦТ 2024 в Беларуси зарегистрировались 54,9 тысячи абитуриентов.

Наибольшее количество желающих пройти тестирование в 2024-м зарегистрировались на ЦТ по: английскому языку (14,4 тысячи абитуриентов), физике (13,4 тысячи), математике (9,5 тысячи) и русскому языку (9,4 тысячи человек).

В Минобразования также напомнили о возможности перерегистрация абитуриентов, которые по уважительной причине не смогут пройти ЦТ в основные дни.

— Перерегистрация для участия в тестировании в резервные дни будет проводиться с 10 по 14 июня, — указали в пресс-службе.

образование