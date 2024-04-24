Регистрация на ЦТ завершена в Беларуси, его пройдут 54,9 тысячи абитуриентов

Регистрация на централизованное тестирование завершилась в Беларуси, сообщили в Министерстве образования.
В итоге на ЦТ 2024 в Беларуси зарегистрировались 54,9 тысячи абитуриентов.
Наибольшее количество желающих пройти тестирование в 2024-м зарегистрировались на ЦТ по: английскому языку (14,4 тысячи абитуриентов), физике (13,4 тысячи), математике (9,5 тысячи) и русскому языку (9,4 тысячи человек).
В Минобразования также напомнили о возможности перерегистрация абитуриентов, которые по уважительной причине не смогут пройти ЦТ в основные дни.
— Перерегистрация для участия в тестировании в резервные дни будет проводиться с 10 по 14 июня, — указали в пресс-службе.