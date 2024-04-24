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80 тысяч гектаров леса планируют восстановить в Красноярском крае лесопользователи

Часть посадочного материала будет закуплена у краевых лесничеств.

Источник: IrkutskMedia.ru

Арендаторы лесных участков восстановят леса в Красноярском крае на площади более 80 тыс. га. Они не только сажают деревья, но и сохраняют подрост. Отметим, что часть посадочного материала закупается у краевых лесничеств.

Например, лесопользователь в Шушенском районе проведёт работы по лесовосстановлению на площади 50 га. Саженцы были выращены специалистами Минусинского лесничества в мини-теплице. Партия из 70 тыс. штук уже направлена в территорию, пояснили в министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края.

— Мы должны строго соблюдать природный баланс: сколько вырубили — столько и посадили, — отметила Марина Ярыгина, арендатор из Шушенского района.

Всего в этом году в 32 питомниках и 6 мини-теплицах вырастят почти 30 млн саженцев с открытой и закрытой корневой системой. Их также будут использовать арендаторы при лесовосстановлении.

— В этом году для восстановления лесов арендаторам мы направим 160 тыс. саженцев сосны обыкновенной. Помимо Шушенского района готовим сеянцы для Ермаковского района и Республики Хакасия, — сказал Евгений Добрынин, директор Минусинского лесничества.

Отметим, по национальному проекту «Экология» в 2024 году в регионе восстановят 100% деревьев по отношению к вырубленным. Площадь восстановления — 162,5 тыс. га.

экология