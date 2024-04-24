В Казахстане появился ресурс для отслеживания информации о паводках

«С начала паводкового периода на базе СЦК развернут республиканский информационный штаб. За это время проведено около 170 брифингов с участием представителей центральных и местных государственных органов. Правительство незамедлительно информирует о ситуации в пострадавших регионах и обо всех принятых для ликвидации последствий паводков мерах. Важно, чтобы в ситуации, когда на фоне ЧС люди получают массу информации, у них была возможность проверить ее, свериться с официальным источником».