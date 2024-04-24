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В Казахстане появился ресурс для отслеживания информации о паводках

В Казахстане разработан ресурс qoldau.gov.kz, на котором будет аккумулирована вся необходимая информация о паводках. Об этом сегодня рассказали в Службе центральных коммуникаций (СЦК), передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как отметил заместитель директора СЦК Александр Белиловский, все актуальные данные о мерах господдержки, оперативные сводки, последние новости, заявления официальных лиц, релизы министерств и акиматов будут обновляться и добавляться максимально оперативно.

«С начала паводкового периода на базе СЦК развернут республиканский информационный штаб. За это время проведено около 170 брифингов с участием представителей центральных и местных государственных органов. Правительство незамедлительно информирует о ситуации в пострадавших регионах и обо всех принятых для ликвидации последствий паводков мерах. Важно, чтобы в ситуации, когда на фоне ЧС люди получают массу информации, у них была возможность проверить ее, свериться с официальным источником».

сообщил Белиловский на брифинге СЦК.