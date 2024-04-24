Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последний звонок прозвенит в Хабаровске 24 мая

Старшеклассников проводят во взрослую жизнь.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске в этом году последний звонок для старшеклассников прозвучит через месяц. С гордостью и радостью город будет провожать своих выпускников во взрослую жизнь. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

— Важное событие для выпускников школ краевой столицы пройдет 24 мая, — рассказали в администрации Хабаровска.

Старшеклассники смогут полностью посвятить себя подготовке к ЕГЭ, поскольку их выпускные вечера запланированы на 28 июня, после завершения экзаменационного периода. Это позволит ученикам сконцентрироваться на экзаменах, а затем отдохнуть и отметить свои достижения.

образование