Последний звонок прозвенит в Хабаровске 24 мая

В Хабаровске в этом году последний звонок для старшеклассников прозвучит через месяц. С гордостью и радостью город будет провожать своих выпускников во взрослую жизнь. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
— Важное событие для выпускников школ краевой столицы пройдет 24 мая, — рассказали в администрации Хабаровска.
Старшеклассники смогут полностью посвятить себя подготовке к ЕГЭ, поскольку их выпускные вечера запланированы на 28 июня, после завершения экзаменационного периода. Это позволит ученикам сконцентрироваться на экзаменах, а затем отдохнуть и отметить свои достижения.