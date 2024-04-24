На Столбах сфотографировали ястребиную сову

«Ястребиную сову увидел на обратном пути, когда шел от скалы Китайская стенка. На берёзе с правой стороны от тропы, не доходя 50 метров до новой интерактивной образовательной локации “Пексесо”. Сова сидела спокойно, молча, периодически вращала головой. Выше на соседних деревьях заметил двух больших пестрых дятлов и группу снегирей, которые явно наблюдали за совой. Через 2−3 минуты с резким снижением она быстро полетела в сторону инспекторского пункта в Гранитном карьере, где позже и была обнаружена мною на верхушке осины», — рассказал Андрей Бородкин, посетитель нацпарка, автор фотографий.