В иркутском музтеатре подготовили премьеру спектакля «Про Федота-стрельца»

«Автор определял жанр произведения как “сказка для театра”, поэтому мы решили обыграть историю именно в театральном плане, сделать акцент на том, кто и как ее рассказывает. Главными героями станут странствующие артисты, которые в своем представлении умело сочетают и яркие фольклорные мотивы, и задор молодости и современности. Здесь очень важен ансамбль, важны сами рассказчики как личности. У каждого свой характер, который делает образ многослойным. Благодаря этому история становится живой и даже в каком-то смысле неожиданной», — рассказала главный режиссер Иркутского музыкального театра, автор либретто Анастасия Гриненко.