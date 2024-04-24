В иркутском музтеатре подготовили премьеру спектакля «Про Федота-стрельца»

В основе спектакля — популярная пьеса поэта, драматурга и актера Леонида Филатова.
«Автор определял жанр произведения как “сказка для театра”, поэтому мы решили обыграть историю именно в театральном плане, сделать акцент на том, кто и как ее рассказывает. Главными героями станут странствующие артисты, которые в своем представлении умело сочетают и яркие фольклорные мотивы, и задор молодости и современности. Здесь очень важен ансамбль, важны сами рассказчики как личности. У каждого свой характер, который делает образ многослойным. Благодаря этому история становится живой и даже в каком-то смысле неожиданной», — рассказала главный режиссер Иркутского музыкального театра, автор либретто Анастасия Гриненко.
По сюжету спектакля приключения разворачиваются в музее на станции Кругобайкальской железной дороги. Труппа молодых актеров не успевает покинуть учреждение до закрытия и вынуждена провести ночь среди экспонатов. Чтобы не скучать, решают разыграть представление с традиционным народным сюжетом: глупый царь, желая извести Федота и жениться на его возлюбленной Марусе, придумывает для него коварные испытания. Последнее из которых — добыть «То-Чаво-Не-Может-Быть» — кажется совсем невыполнимым.
Авторский текст Леонида Филатова сохранен почти во всех композициях. Специально для спектакля Анастасия Гриненко более объемно прописала романтическую историю Федота и его жены Маруси. Диалоги мастера тонкой сатиры Леонида Филатова обретут новое звучание благодаря разнообразной музыке и оригинальной интерпретации. Композитор Илья Поляков (Минск, Беларусь) написал для спектакля музыкальное оформление в стиле фьюжн. В нем сочетаются народные мотивы, шансон, цыганская песня, рэп, рок, современные баллады.
Премьера музыкальной комедии «Про Федота-стрельца» состоится на основной сцене Иркутского областного музыкального театра имени Загурского 27 апреля. До конца сезона спектакль можно будет увидеть 1 и 11 мая, а также 6 июня, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.